يكثف البحث عن موعد مسلسل “اعمل ايه” نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة عالية خلال عرض أولى حلقاته ولذلك ننشر لكم في هذا التقرير أيام عرض مسلسل "اعمل ايه" في الأسبوع والقنوات الناقلة.

مسلسل اعمل ايه

ويسعى كثير من الأشخاص معرفة أيام عرض مسلسل “اعمل ايه” في الأسبوع والقنوات الناقلة لا سيما أنه دراما اجتماعية تصلح للمشاهدة العائلية من الشباب والكبار.

وأصبح مسلسل اعمل ايه من أهم وأبرز الأعمال الدرامية التي خطفت أنظار الجماهير، وذلك من المسلسلات الجديدة التي تم طرحها عبر القنوات الفضائية.

قنوات عرض مسلسل اعمل ايه

ويمكن لجميع الأشخاص في مصر والوطن العربي مشاهدة حصريًا على شبكة قنوات dmc التي تمتلك حقوق إذاعة الحلقات في العرض الأول للمسلسل.

وتأتي قصة المسلسل بخصوص القضايا الاجتماعية المختلفة التي تمس الكثير من المواطنين في الحياة اليومية، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور لمتابعة أحداثه.

أبطال مسلسل اعمل ايه؟

ويتواجد في مسلسل اعمل ايه عدد من أبطال المسلسل من نجوم الدراما هم:

صابرين - خالد الصاوي - ندى بسيوني، دنيا المصري - نور إيهاب محمد مهران - طارق عبد العزيز - سامية الطرابلسي - نهال عنبر - صبري عبد المنعم - أحمد جمال سعيد - أيمن عزب - ريهام الشنواني - حمدي هيكل - مفيد عاشور - محمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين.

أيام عرض مسلسل اعمل ايه

وننشر لكم خلال السطور التالية أيام عرض مسلسل اعمل ايه في الأسبوع ومواعيد إذاعة الحلقات خلال قنوات العرض.

مواعيد عرض مسلسل اعمل ايه عبر قناة dmc:

يوم السبت: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الأحد: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الإثنين: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الثلاثاء: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الأربعاء: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

أيام عرض مسلسل اعمل ايه عبر قناة dmc دراما:

يوم السبت: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الأحد: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الإثنين: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الثلاثاء: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الأربعاء: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

وأيام الخميس والجمعة يتم عرض حلقات قديمة من الأسبوع الماضي.