السبت 01 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل «اعمل ايه» عبر قناة «DMC»

مسلسل اعمل ايه
مسلسل اعمل ايه
ads

يكثف البحث عن موعد مسلسل “اعمل ايه” نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة عالية خلال عرض أولى حلقاته ولذلك ننشر لكم في هذا التقرير أيام عرض مسلسل "اعمل ايه" في الأسبوع والقنوات الناقلة.

مسلسل اعمل ايه

ويسعى كثير من الأشخاص معرفة أيام عرض مسلسل “اعمل ايه” في الأسبوع والقنوات الناقلة لا سيما أنه دراما اجتماعية تصلح للمشاهدة العائلية من الشباب والكبار.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «أعمل إيه» للنجم خالد الصاوي

مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه على قناة دي ام سي dmc drama

وأصبح مسلسل اعمل ايه من أهم وأبرز الأعمال الدرامية التي خطفت أنظار الجماهير، وذلك من المسلسلات الجديدة التي تم طرحها عبر القنوات الفضائية.

قنوات عرض مسلسل اعمل ايه

ويمكن لجميع الأشخاص في مصر والوطن العربي مشاهدة حصريًا على شبكة قنوات dmc التي تمتلك حقوق إذاعة الحلقات في العرض الأول للمسلسل.

وتأتي قصة المسلسل بخصوص القضايا الاجتماعية المختلفة التي تمس الكثير من المواطنين في الحياة اليومية، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور لمتابعة أحداثه.

أبطال مسلسل اعمل ايه؟

ويتواجد في مسلسل اعمل ايه عدد من أبطال المسلسل من نجوم الدراما هم: 

صابرين - خالد الصاوي - ندى بسيوني، دنيا المصري - نور إيهاب محمد مهران - طارق عبد العزيز - سامية الطرابلسي - نهال عنبر - صبري عبد المنعم - أحمد جمال سعيد - أيمن عزب - ريهام الشنواني - حمدي هيكل - مفيد عاشور - محمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين.

 

أيام عرض مسلسل اعمل ايه

وننشر لكم خلال السطور التالية أيام عرض مسلسل اعمل ايه في الأسبوع ومواعيد إذاعة الحلقات خلال قنوات العرض.

مواعيد عرض مسلسل اعمل ايه عبر قناة dmc:

 

يوم السبت: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الأحد: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الإثنين: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الثلاثاء: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

يوم الأربعاء: الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا.

أيام عرض مسلسل اعمل ايه عبر قناة dmc دراما: 

يوم السبت: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الأحد: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الإثنين: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الثلاثاء: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

يوم الأربعاء: الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا والساعة 5 مساء.

وأيام الخميس والجمعة يتم عرض حلقات قديمة من الأسبوع الماضي.

اعمل ايه مسلسل اعمل ايه قنوات عرض مسلسل اعمل ايه أبطال مسلسل أعمل أيه مواعيد عرض مسلسل قناة dmc

مواد متعلقة

مواعيد عرض مسلسل أعمل إيه على قناة دي ام سي dmc drama

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

الشوط الأول.. محمد صلاح يصنع فى تأخر ليفربول أمام برايتون بهدفين

تطورات مهمة فى مستقبل صفقة مصطفى شلبى مع الزمالك (خاص)

مواعيد عرض مسلسل «اعمل ايه» عبر قناة «DMC»

نائب محافظ قنا يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

تفاصيل التشغيل التجريبي لحقل نور.. و5 اكتشافات جديدة للغاز بالبحر المتوسط

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

2 أكتوبر ميلاد غاندى.. واليوم العالمى لنبذ العنف

علي سعدة

تراثنا المهدد بالانقراض

د.أحمد الخميسى

أشواق شاقة

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (1)

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم

د.كريمة الحفناوى

الثقافة والهوية الوطنية

ماجد حبته

أفضل محتوى درامى عربى

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الساعات الأخيرة.. كيف تتحرك إسرائيل قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟

سوريا: أعمال العدوان الإسرائيلى فى فلسطين وبلادنا جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولى

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية