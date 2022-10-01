السبت 01 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالبحيرة

جثة
جثة
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لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب شخص آخر جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية بردلة في كفر الدوار بالبحيرة.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في البحيرة، إخطار من مأمور مركز كفر الدوار بوقوع انقلاب لسيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية بردلة بدائرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

بينما أسفر الحادث عن إصابة مواطن من البسلقون بكفر الدوار، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الزراعي البحيرة مستشفى كفر الدوار العام النيابة العامة

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