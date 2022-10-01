السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يتفقد مركز تنمية أسرة «كوم أمبو» بأسوان

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
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تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم السبت، مشروع تطوير مركز تنمية أسرة "كوم أمبو"، المدرج في المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، بمحافظة أسوان، ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر.

تأتي جولة الوزير ضمن عدد من الزيارات التفقدية الدورية، لمتابعة سير العمل بالقطاع الطبي في كافة محافظات الجمهورية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمركز، عقب استحداث بعض نشاطات العيادات الطبية، والبرامج التنموية، لتشمل عيادات (مراهقين، مشورة، مقبلين على الزواج، إعاقة) إلى جانب إنشاء مشغل، وحضانة للأطفال.

وأضاف أن الوزير تابع معدلات تردد المواطنين على المركز، وتأكد من توافر القوى البشرية، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة المركز، بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية.

ونوه بإشادة الوزير بجودة وكفاءة الخدمات التي تم استحداثها بالمركز، وبانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير كافة سبل الدعم، والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان.

الإحتياجات اللازمة الاسرة المصرية الهيئة العامة للرعاية الصحي الدكتور حسام عبدالغفار الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الطبية الهيئة العامة للرعاية الصحية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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