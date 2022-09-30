قائمة الفائزين بجوائز التفوق في العلوم للعام الدراسي 2022 بالدقهلية

أعلنت مؤسسة رعاية المتفوقين، «قيد الإشهار»، بميت يعيش في مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، أسماء الفائزين بجوائز التفوق في العلوم للعام الدراسي 2022.

ويشرف حفل هذا العام- اليوم الجمعة- نخبة من السيدات الأفاضل من رموز ميت يعيش وقرى الوحدة المحلية وعلى رأسهم: الدكتورة نهلة الجمال، نائب رئيس جامعة الزقازيق، نبيل فضل، مدير إدارة التعليم الأزهري بمركز ميت غمر، يحيى باشا، مدير إدارة ميت غمر التعليمية، اللواء الدكتور رضا سنة، المهندس مجدي نجم، رجل الصناعة والأعمال، نيافة القمص توماس كامل راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بميت يعيش، العميد توفيق الجبيلي عمدة ميت يعيش.

وتشمل قائمة الفائزين:

أولًا: طلاب الثانوية العامة والأزهرية:

1- رانيا صلاح عبدالحميد عبدالحميد علي-الأولى على الثانوية الأزهرية، القسم العلمي بنات 97.7‎%‎ وحصولها على الدرجات النهائية في الفيزياء والأحياء.

2- أحمد صبري محمد أحمد عليوة-الأول على الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات 96.8‎%‎-وحصوله على الدرجات النهائية في الفيزياء والكيمياء.

3- عبدالرحمن أيمن حماد السيد أحمد-الأول على الثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم 91.9‎%‎ - وحصوله على الدرجات النهائية في الفيزياء.

4- يوسف جودة محمد السعيد-الأول على الثانوية الأزهرية، القسم العلمي بنين 89.9‎%‎ .

5- أحمد علي جمال محمد عامر- لتفوقه في الثانوية العامة شعبة الرياضيات 89.8‎%‎ ، وحصوله على الدرجات النهائية في الكيمياء.

6- هند خالد وفاء أبوالنصر-الأولى على الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بنات 88.6‎%‎ .

7- رحمة محمد أحمد عبدالحميد-الأولى على الثانوية العامة- القسم الأدبي.

8- هاجر محمد محمود السعيد-الأولى على الثانوية العامة القسم الأدبي.

‏‎ثانيًا: الخريجين والخريجات في الكليات والأقسام العلمية بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف:

1- فاتن خالد السيد محمد سالم-كلية الطب جامعة الزقازيق.

2- فاطمة أشرف علي يوسف-كلية التجارة جامعة الزقازيق.

3- إسراء حمدي ابراهيم محمد أحمد- كلية التربية جامعة المنصورة.

4- آلاء أبوهاشم جمال مهدي- كلية التجارة جامعة الزقازيق.

5- أسماء عاطف بهجات طه صالح-كلية العلوم قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية جامعة الزقازيق.

6- إسراء أحمد سبع السيد محمد سبع- كلية الطب جامعة الأزهر.