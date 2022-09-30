بوتين يسهّل منح الجنسية لأى أجنبى ينضم للجيش الروسى

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة، اليوم الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه "سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرًا مستحيلًا بالنسبة إليهم".

وأوضح المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن زوجات وأبناء وذوي الأجانب الذين يوقعون عقدًا مع الجيش الروسي يمكنهم أيضًا الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية الروسية.

ويبدو أن هذا التدبير يتوجه خصوصًا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى والذي يمارسون مهنًا شاقة في المدن الروسية الكبرى مثل العاصمة موسكو.

وبعد إعلان تعبئة جزئية الأسبوع الماضي في روسيا بسبب الصعوبات العسكرية في أوكرانيا، دعت العديد من جمهوريات آسيا الوسطى مواطنيها إلى عدم المشاركة في الحرب.

ضم رسمي للمناطق الأوكرانية

في وقت سابق، أعلن بوتين عن ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا، وقال إن المواطنين في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، اختاروا الانضمام إلى روسيا وهذا حقهم، مشيرًا إلى أن حق تقرير مصير الشعوب حتمي وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضي.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال خطاب في الكرملين بحضور أركان الدولة الروسية، "لقد حافظ أجدادنا منذ كاترينا العظمى على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا في الحرب العالمية الثانية، لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا البواسل أبطال روسيا الذين دفع بعضهم حياته ثمنًا لذلك".

وتابع، أن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.

وأجرت روسيا استفتاءات في أربع مناطق تحتلها جزئيًا في أوكرانيا هي: (دونيتسك - لوجانسك - خيرسون - زابوريجيا)، وأعلنت لاحقًا عن أن المناطق أبدت تأييدًا كاسحًا للانضمام إلى روسيا.

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من المناطق الأوكرانية التي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضمها، أعمالًا عدوانية ضد روسيا نفسها، مضيفًا أن موسكو ستقاتل للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية بأكملها.