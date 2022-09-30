الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: من يتحدثون عن التصعيد النووى غير مسئولين

الكرملين
الكرملين
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن من يتصرفون بلا مسئولية هم من يتحدثون عن التصعيد النووي.

وأضاف بيسكوف، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن الكرملين لا يريد تطوير قضية "التصعيد النووي"، داعيًا جميع الأطراف لتحمل المسئولية.

وكانت السفارة الروسية لدى واشنطن، قد علقت على خطط يزعم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة القيادة السياسية العسكرية الروسية، معربة عن أملها في أن يكون هذا هراء يطلقه أحد الأشخاص، مؤكدة استعدادها للدفاع عن سيادة البلاد.

يأتي ذلك على خلفية مقال في "نيوزويك"، نقلًا عن مسئولين مجهولين في "البنتاغون"، حول رد فعل أمريكي محتمل على الاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية من قبل روسيا، حيث يظهر من بين "الخيارات المجنونة" التي يتم بحثها، ما يسمى بضربة "قطع الرأس في قلب الكرملين".

وصرحت السفارة بأنها "تود أن تصدق أن مثل هذه الحجج الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للإدارة العسكرية الأمريكية، انطلاقًا من حقيقة أن واشنطن تدرك جيدًا الطبيعة المتصاعدة لهذا الخطاب الطائش".

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميترى بيسكوف الكرملين التصعيد النووي السفارة الروسية الولايات المتحدة الامريكية

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