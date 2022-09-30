 حريق داخل منزل فى كرداسة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

نشب حريق في منزل في كرداسة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في منزل بكرداسة، تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد سبب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.