أخبار حالة الطقس اليوم 30-9-2022| درجة الحرارة فى مصر

تتعرض حالة الطقس في مصر لتغيرات في درجات الحرارة اليوم الجمعة حيث يسود طقس حار على جميع الأنحاء مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وتستمر حالة الطقس الحارة حتى يوم الأحد المقبل، وبعدها تبدأ درجات الحرارة في التراجع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم 30-9-2022| درجة الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها اليومية عن حالة الطقس، أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وسانت كاترين، حار لحار جداً رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقي الانحاء نهاراً، لطيف شمالا ومعتدل جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء .

وتوقعت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تظهر التكونات الركامية على سلاسل جبال البحر الأحمر وأسوان.

كما تنشط الرياح على اغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وخليج السويس، وعن تفاصيل حالة الطقس أوضحت أن تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء .

درجة الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 22° 38°

القليوبية 21° 38°

الجيزة 21° 38°

السلوم 20° 32°

مطروح 22° 30°

العلمين 22°. 29°

واحة سيوة. 22° 37°

الاسكندرية 21° 29°

البحيرة 22° 36°

كفرالشيخ 22° 37°

دمياط 22° 29°

بورسعيد 23° 29°

العريش 23° 29°

رفح 23° 28°

الدقهلية 21° 38°

الغربية 22° 37°

الشرقية 22° 37°

المنوفية 23° 38°

الاسماعيلية. 23° 37°

القنطرة غرب. 23°. 36°

السويس. 23° 35°

فايد. 23°. 36°

نخل 20° 35°

سانت كاترين. 18 ° 33°

شرم الشيخ. 24° 36°

الطور. 25° 37°

راس سدر 25°. 34°

ابو زنيمة. 25°. 35°

ابو رديس. 25°. 35°

دهب. 23°. 36°

نويبع. 25°. 37°

زعفرانة. 24°. 32°

راس غارب. 23°. 32°

الغردقة. 25° 34°

سفاجا. 25°. 36°

مرسى علم 26° 35°

بورغالب. 25°. 35°

القصير. 27°. 36°

راس بناس. 26°. 39°

شلاتين. 27° 37°

ابورماد. 29°. 38°

حلايب. 29° 38°

راس حدربة. 29°. 39°

الواحات البحرية. 22°. 37°

الفرافرة. 23°. 38°

الدخلة. 24°. 37°

الخارجة. 24°. 39°

الفيوم. 23° 37°

بنى سويف 24° 37°

المنيا. 24° 39°

اسيوط. 25° 39°

سوهاج. 24° 40°

قنا. 25° 41°

الاقصر. 25° 43°

ادفو. 25°. 43°

اسوان. 25° 43°

الوادى الجديد. 23° 41°