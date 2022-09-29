الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حادث تصادم بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بأكتوبر، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل أعلى الطريق الدائري قبل نزلة دريم لاند اتجاه أكتوبر بنطاق مدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري قبل نزلة دريم لاند اتجاه أكتوبر بنطاق مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى نصف نقل بالطريق المشار إليه ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.