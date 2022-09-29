الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة سقطت فى غسالة ملابس بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت في غسالة ملابس بمسكن أسرتها في العياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع طفلة داخل مسكن أسرتها في العياط.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وذكرت والدتها أن ابنتها سقطت في الغسالة أثناء غسل الملابس، مما أسفر عن مصرعها.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

طفلة مصرع غسالة ملابس العياط أمن الجيزة

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وائل لطفي

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