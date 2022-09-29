انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة عامل سقط من الطابق الثامن ببولاق

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، الطب الشرعي لبيان سبب وفاة صاحب ورشة رخام سقط من الطابق الثامن ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ولقي صاحب ورشة رخام مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء صعوده لـ"غية الحمام"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن صاحب الورشة كان في طريقه للاطمئنان على "غية الحمام" باستخدام سلم خشبى إلا أن توازنه اختل وسقط من الطابق الثامن ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص سقط من أعلى عقار بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب ورشة رخام إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال زوجة المتوفى، قالت إنه سقط من الطابق الثامن أثناء صعوده لعشة الحمام، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.