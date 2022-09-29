الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ديلر ضبط بحوزته 7 قطع فرش حشيش فى الوراق

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة شمال الجيزة، حبس ديلر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 7 قطع فرش حشيش للاتجار بها بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم يدعى "م" عثر بحوزته على 7 قطع فرش حشيش، تمهيدًا لتوزيعها على زبائنه، لبيعها.

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته مخدر الحشيش بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة حبس ديلر 7 قطع حشيش الوراق

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وائل لطفي

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