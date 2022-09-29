حبس ديلر ضبط بحوزته 7 قطع فرش حشيش فى الوراق

قررت نيابة شمال الجيزة، حبس ديلر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 7 قطع فرش حشيش للاتجار بها بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم يدعى "م" عثر بحوزته على 7 قطع فرش حشيش، تمهيدًا لتوزيعها على زبائنه، لبيعها.

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته مخدر الحشيش بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته المخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.