المكسرات والشوفان.. اقتراحات وجبات صحية للأطفال في «اللانش بوكس»

كشفت أرقام مخيفة للأبحاث أن واحدًا من كل خمسة أطفال بدأوا تعليمهم الابتدائي بحجم صحي يتركون يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني تظهر البيانات أن الأولاد الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للانتقال إلى فئة السمنة الشديدة بنسبة 11% بالمقارنة بالفتيات، وفقًا لتقرير برنامج قياس الطفل الوطني.

وإليكم قائمة من الوجبات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في اللانش بوكس للأطفال.

لابد أن تكون الوجبات شاملة عناصر الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات المختلفة وهذا نجده في الفاكهة والخضروات.

ولابد أن يكون "اللانش بوكس" شامل:

حصة من البروتين (لحم/ فراخ/ بيض/ فول)

حصة من الألبان (زبادي/ لبن/ جبنة)

حصة من الفاكهة( تفاح/ موز/ كيوي/ كمثرى)

حصة من الخضار(ذرة حلوة، خس، بصل/ فلفل)

الكربوهيدرات النشوية (الخبز/ الأرز/ المكرونة)

ساندويتش الشيدر:

يمكن تحضير الساندويتش الشيدر من خلال الاستعانة بالخبز مع الجبنة والتونة وذرة حلوة هذه تعد وجبة متكاملة بالإضافة إلى قطعة من الفاكهة.

الجبن والفواكه:

يمكن تحضير الساندويتشات الخاصة بالجبنة مع قطع من الفواكه المختلفة.

ميني بيتزا:

من خلال عمل بيتزا ميني بالخضروات المحببة للطفل.

بانية مشوي:

يمكن الاستعانة بالبانية من خلال تقطيعه مع العيش والسلطة.

بيض مسلوق:

تعتبر وجبة البيض المسلوق من الوجبات أيضًا المحببة لبعض الأطفال معها الخس.

الشوفان والزبادي:

ويمكن أيضًا تحضير الزبادي مع كمية من الشوفان مع تقطيع بعض قطع التفاح.

المكرونة:

من النشويات المهمة بالنسبة للطفل ويمكن تحضير معها قطع فراخ.

سلطة الفواكه:

من الآكلات المفضل بها في اللانش بوكس حيث وجود كميات كبيرة من الفيتامينات المختلفة بها.

السناكس:

من الأمور التي لا غني عنها حيث تمنع الطفل من تناول الشيبسي الضار لصحته واستبداله بالفشار أو المكسرات التي تحمل المزيد من العناصر الغذائية.