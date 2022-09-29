الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى محل بالهرم

حريق في محل
حريق في محل
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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمحل تجاري اشتعل به حريق بمنطقة الهرم، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيًا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري في الهرم، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة محل تجارى الهرم حريق حريق بمحل تجاري

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