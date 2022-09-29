«الداخلية» تأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية في صباح يوم الخميس، بالإذن لـ21 مواطنًا أولهم أسامة يحيى حسن أحمد نصار وآخرهم عبدالله عمر طه محمد حجازي المدرجـة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللـواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقـررة لـوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1957 بشأن الجنسية المصرية.

يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أسامة يحيى حـسن أحمد نصار - وآخرهم عبدالله عمر طه محمد حجازي المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.