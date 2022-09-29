الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أولى جلسات محاكمة مندوب اعتدى على «زبونة» لرفضها استلام «أوردر»

جريدة الدستور
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تنظر محكمة جنح الدقي، الخميس، أولى جلسات محاكمة مندوب إحدى شركات الشحن، حاول الاعتداء على سيدة لرفضها استلام أوردر طلبته من الشركة، حيث وقعت مشاجرة بينه وبين حارس العقار أصيب كليهما على إثرها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من سيدة يفيد بتعرضها لواقعة تعدٍّ من شاب يعمل مندوب شحن بإحدى الشركات المعروفة، حيث تعدى عليها وعلى حارس العقار المقيمة به في  حي الدقي بمحافظة الجيزة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها وسماع أقوال شهود العيان، حيث تبين وقوع مشاجرة مع المتهم والسيدة وحارس العقار، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، ومعرفة مكان اختبائه بواسطة التقنيات الحديثة.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 10888 جنح الدقي.

محكمة جنح الدقي محاكمة مندوب إحدى شركات الشحن شركات الشحن

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