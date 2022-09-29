الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدورى الإنجليزى

ليفربول وبرايتون
ليفربول وبرايتون
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي، حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، وخاصة البريميرليج موعد عودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق برايتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فقط.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول مع نظيره فريق برايتون، في الجولة التاسعة من  بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، على ملعب أنفيلد، يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2022-2023، كما سيتم بث مباراة ليفربول مع نظيره برايتون عبر شاشاتها المختلفة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: ترانت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

في الوسط: كارفاليو، هندرسون، فابينيو.

في الهجوم: محمد صلاح، روبرت فيرمينو، داروين نونيز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبرايتون

1-آرسنال، 18 نقطة
2-مانشستر سيتي، 17نقطة
3-توتنهام، 17 نقطة
4-برايتون، 13 نقطة
5-مانشستر يونايتد، 12نقطة
6-فولهام، 11نقطة
7-تشيلسي، 10نقاط
8-ليفربول، 9نقاط
9-برينتفورد، 9نقاط
10-نيوكاسل يونايتد، 8نقاط
11-ليدز، 8نقاط
12-بورنموث، 8نقاط
13-إيفرتون، 7نقاط
14-ساوثهانبتون، 7نقاط
15-أستون فيلا، 7نقاط
16-كريستال بالاس، 6نقاط
17-وولفرهامبتون، 6نقاط
18-وست هام، 4نقاط
19-نوتينغهام فورست، 4نقاط
20-ليستر سيتي، نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل الجولة 9

تناولنا فى هذا التقرير، موعد مباراة ليفربول وبرايتون المقبلة فى الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وتشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون.

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