موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدورى الإنجليزى

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي، حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، وخاصة البريميرليج موعد عودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق برايتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات فقط.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول مع نظيره فريق برايتون، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، على ملعب أنفيلد، يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2022-2023، كما سيتم بث مباراة ليفربول مع نظيره برايتون عبر شاشاتها المختلفة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: ترانت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

في الوسط: كارفاليو، هندرسون، فابينيو.

في الهجوم: محمد صلاح، روبرت فيرمينو، داروين نونيز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبرايتون

1-آرسنال، 18 نقطة

2-مانشستر سيتي، 17نقطة

3-توتنهام، 17 نقطة

4-برايتون، 13 نقطة

5-مانشستر يونايتد، 12نقطة

6-فولهام، 11نقطة

7-تشيلسي، 10نقاط

8-ليفربول، 9نقاط

9-برينتفورد، 9نقاط

10-نيوكاسل يونايتد، 8نقاط

11-ليدز، 8نقاط

12-بورنموث، 8نقاط

13-إيفرتون، 7نقاط

14-ساوثهانبتون، 7نقاط

15-أستون فيلا، 7نقاط

16-كريستال بالاس، 6نقاط

17-وولفرهامبتون، 6نقاط

18-وست هام، 4نقاط

19-نوتينغهام فورست، 4نقاط

20-ليستر سيتي، نقطة واحدة

تناولنا فى هذا التقرير، موعد مباراة ليفربول وبرايتون المقبلة فى الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وتشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون.