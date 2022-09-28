«قنوات التواصل وتخطيط الموارد» تاسع حلقات وثائقي مسيرة ارتقاء النيابة

تواصل الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب نشر حلقاتها ضمن السلسلة الوثائقية «مسيرة ارتقاء النيابة العامة».

وتتضمن تلك الحلقة التاسعة باسم قنوات التواصل والدعم الفني وتخطيط موارد المؤسسة، ويأتي ذلك ضمن حلقات أعلنت النيابة العامة إذاعتها.

كانت قد أعلنت النيابة العامة في وقت سابق عن إذاعة حلقات سلسلة وثائقيَّة بعنوان «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، عبر صفحتها الرسمية بموقعي (فيسبوك) و(يوتيوب) وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في كافَّة جوانب عملها خلال تنفيذها المرحلة الأولى من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.