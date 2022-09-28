الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل بالوراق، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.


كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان ملابسات الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان قد تلقي المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص طافيه بمياه النيل بمنطقة القللي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطالب في منتصف العقد الثاني من عمره، وبسؤال والده أفاد بتغيب نجله منذ يومين، ولم يحرر محضر بتغيبه، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

جثة شاب نهر النيل الوراق التحقيقات التحريات

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وائل لطفي

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