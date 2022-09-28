التحقيق مع مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول اتهام مسجل خطر بالاتجار فى المواد المخدرة.

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، 110 أقراص مؤثرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس، أدوات لتعبئة المواد المخدرة".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.