سرقة حقيبة بها 250 ألف جنيه من فتاة بطوخ

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة خطف حقيبة بها مبلغ مالي كبير من فتاة عقب استلام الأموال من أحد البنوك بمدينة طوخ.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ من فتاة بتعرضها للسرقة عقب خروجها من أحد البنوك بمدينة طوخ، عقب صرفها مبلغ 250 ألف جنيه، حيث قام اثنان أحدهما ملثم والآخر غير ملثم بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين، وحاول الأهالي اللحاق بهما إلا أنهما فرا هاربين.



وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة توجهت ظهر أمس الثلاثاء لاستلام مبلغ مالي من حسابها بأحد البنوك بطوخ، وعقب استلامها النقدية وقدرها 250 ألف جنيه، ووضعها في حقيبة، وخرجت من البنك لتستقل إحدى السيارات أسرع اثنان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة من يدها وفرا هاربين.



وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط البنك وسؤال شهود العيان وفحص المسجلين خطر ومسجلي سرقات بالمنطقة للوصول إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.