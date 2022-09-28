الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة فى سوهاج

جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم بتهديد المجنى عليها “م.أ.ع”، وذلك بنشر صور لها على الفيسبوك والاعتداء على خصوصيتها وحرمتهما الخاصة بدائرة مركز البلينا بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها، وذلك بعد فسخ خطبتها منه مقابل دفع مبالغ مادية له فى حالة رفضها.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة، ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدي على الحرمة الخاصة للمجني عليها، وانتهاك خصوصيتها وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

سوهاج فتاة ابتزاز السجن

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