الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تعدى عليها جنسيًا فقاومته».. عامل بناء وراء مقتل سيدة فى الدقهلية

جثة
جثة
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية شبرا قبالة فى العقد الخامس ومصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد ليتبين قيام جارها "عامل بناء" بالتخلص منها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بالعثور على سيدة فى العقد الخامس من عمرها جثة هامدة داخل منزلها بقرية شبرا قبالة دائرة المركز ومصابة بعدة طعنات فى أماكن متفرقة من جسدها.

وعلى الفور انتقل المقدم حمدي الطنبولي، رئيس وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعى "منال.ع.ش"، 56 عامًا، من قرية التمد الحجر، ومتزوجة ومقيمة بقرية شبرا قبالة محل البلاغ.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف ملابسات الحادث وفك لغز الجريمة.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب واقعة القتل جار المجني عليها "أحمد.إ.ا"، 65 عامًا، عامل بناء.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وذلك بعد معرفته تحركاتها وتحركات زوجها وانتهازه فرصة وجودها بمفردها داخل مسكنها، إلا أنه حاول التعدي عليها جنسيًا، إلا أنها قاومته وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بسلاح أبيض "سنجة" مما أدى إلى مقتلها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتي باشرت التحقيقات.

مدير أمن الدقهلية كشف غموض محافظة الدقهلية السنبلاوين مباحث مركز شرطة السنبلاوين طعنات

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