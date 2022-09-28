الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لصاحب مقهى يتاجر فى المخدرات بالإسكندرية

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالجواد يس حسن، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مقهى والحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات، كما قضت بالسجن عامين لآخر يتعاطى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز، بضبط المتهم الثانى يتعاطى المخدرات داخل المقهى ملك الأول.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة كرموز، قيام المتهم "ه. م. ع" صاحب مقهى، بمزاولة نشاط بإرادته وتهيئة المقهى خاصته لتعاطى المخدرات بمقابل، فانتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ، وحال وصولهم اشتموا رائحة يفوح منها الحشيش، وبالدلوف إلى المكان تبين وجود المتهم الثاني "م. ف. أ" عاطل، يتعاطى مخدر الحشيش، وبتفتيش المقهى عثر بداخلها على 3 أدوات تدخين، وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.

الإسكندرية المخدرات صاحب مقهى السجن محضر بالواقعة مديرية أمن الإسكندرية

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