عمرو وهبة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

ضمن برنامج الدعم والتأهيل النفسي للناجين من الحروق:

زار الفنان "عمرو وهبة" مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، وقام بمقابلة الأطفال الناجين من حوادث الحروق، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال كجزء أساسي من العلاج ورعايتهم النفسية والمعنوية، وكان في استقباله أ. سارة نظمي رئيس قطاع التسويق والاتصال، وفريق من مؤسسة أهل مصر للتنمية.

شملت الزيارة جولة في المستشفى مع الطاقم الطبي للتطلع على آخر التطورات التي وصل لها المستشفى، حيث إنه من المقرر افتتاح المستشفي في الربع الأول من العام القادم، وحرص وهبة على القيام بأنشطة مختلفة خلال قضائه لليوم.

وأعرب وهبة عن سعادته بهذه الزيارة وكونه فخورًا بتواجده في أول مستشفى لعلاج الحروق وبالمجان في مصر والشرق الأوسط، كما أكد على إيمانه بقضية الحروق وضرورة وجود مستشفى لعلاج الحروق في مصر لإنقاذ مئات الآلاف من مصابي الحروق.

وقالت "نظمي" إن للفنانين دورًا مهمًا وبارزًا في إعادة دمج مصابي الحروق مرة أخرى في المجتمع، حيث تعتبر هذه الزيارات دافعًا للناجين من الحروق أن يواجهوا المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بتطورات المستشفى وآخر التحديثات، فقد تم الانتهاء من كل أعمال المباني والمحارة بالمستشفى بكل الأدوار بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الدهانات بنسبة 90%، وتركيب واجهات المستشفى وأعمال اللاند سكيب وأعمال السور بنسبة 99%، ويجرى حاليًا العمل لتركيب المصاعد التي تم إنجازها بنسبة 92%، والسلالم بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية بالأدوار الخاصة بالتكييف المركزي والكهرباء والإنارة وأنظمة إطفاء الحريق والمياه والصرف والإنترنت والتليفونات بكل الأدوار بنسبة 100%.