تسمم 12 شخصًا من أسرتين تناولوا وجبات فاسدة بسوهاج

أصيب 12 شخصًا من أسرتين بمركز طما بحالات تسمم، إثر تناولهم وجبات غذائية منزلية فاسدة تم نقلهم إلى المستشفى لعلاجهم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية فاسدة، وتم نقلهم للمستشفى المركزى بمدينة طما لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوصول "شيماء. م. ع"، 30 سنة، ربة منزل، والطفل "أحمد. ا. ح"، 8 سنة، تلميذ، والطفل "خالد .ا. ح"، 6 سنوات، تلميذ، "نجلي الأولى"، و"شيماء. م. ع. ع"، 24 سنة، ربة منزل، و"هيام. ع. ا"، 31 سنة، ربة منزل، و"أحمد. ح. ع"، 26 سنة، عامل، والطفلة "إيمان. ع. ح. ع"، 5 سنوات، جميعهم أسرة واحدة ويقيمون دائرة المركز- إلى مستشفى طما المركزي يعانون حالة إعياء وقيء ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.