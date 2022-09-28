الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تصادم 3 سيارات وإصابة شخصين فى «زفة عروس» بالغربية

حادث تصادم
حادث تصادم
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شهد شارع البحر بمدينة طنطا في محافظة الغربية إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بسبب "زفة عروس" وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.

على الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بسبب زفة عروس، ما أسفر عن إصابة أب ونجله تصادف مرورهما في أثناء عبور الطريق حيث اصطدمت بهما السيارة الأولى المتسببة في الحادث أثناء تخطيها الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد سائقها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

محافظة الغربية حادث تصادم المستشفى الجامعي

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