الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أنجيلوس يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديسة دميانة

الأنبا أنجيلوس
الأنبا أنجيلوس
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ترأس الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة قداس اليوم الثاني لعيد الصليب وذلك بكنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بأرض بابا دبللو بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة كهنة الكنيسة والشماسة إلى جانب حضور غفير من الشعب القبطي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، باحتفالات اليوم الثاني لعيد الصليب بترؤس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم.

الاحتفال بالطقس الشعانيني في عيد الصليب 2022

تصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطقس الشعانيني خلال احتفالاتها بعيد الصليب 2022، ويعامل معاملة الأعياد السيدية في حالة وقعه يومي الأربعاء والجمعة.

الكنيسة تحتفل بعيد الصليب 2022 مرتين كل عام

ويقول الراحل الأنبا ياكوبوس، أسقف الزقازيق، في كتابه «رؤية كنسيّة آبائية الصليب في المسيحية»: إنه تحتفل الكنيسة بظهور الصليب في مرتين في العام الأول في 17 من شهر توت لسنة 326، على يد الملكة القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، لأن هذه القديسة وقت أن قبل ابنها قسطنطين الإيمان المسيحي نذرت أن تمضى إلى أورشليم فأعد ابنها البار كل شيء لإتمام هذه الزيارة المقدسة.

وتابع أسقف الزقازيق الراحل: أما الاحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب في اليوم العاشر من برمهات وكان على يد الإمبراطور هرقل في 628 وذلك أنه لما ارتد الفرس منهزمين من مصر إلى بلادهم أمام هرقل حدث أنه عند مرورهم على بيت المقدس دخل أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التي شيدتها الملكة هيلانة فرأى ضوءًا ساطعًا يشع من قطعة خشبية موضوعة على مكان محلى بالذهب، فمد يده الأمير إليها فخرجت منها نار وأحرقت أصابعه فأعلمه الأقباط أن هذه قاعدة الصليب المقدس، كما قصوا عليه أيضًا أمر اكتشافه، وأنه لا يستطيع أن يمسها إلا المسيحي. فاحتال على شماسين كانا قائمين بحراستها، وأجزل لهما العطاء على أن يحملا هذه القطعة ويذهبا بها معه إلى بلاده مع من سباهم من شعب أورشليم.

أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي أساقفة الكنيسة القبطية أساقفة الكنيسة الاسقف العام لكنائس شبرا الشمالية

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