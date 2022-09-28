حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-9-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن مصر

تستمر عميات البحث فى محرك جوجل مع صباح كل يوم، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية وهو ما نستعرضه لكم فى التقرير التالي:

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-9-2022

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم، يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وتتكون الشبورة المائية، في ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية إلى المسطحات المائية.

وأكدت أيضا الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن البحر المتوسط والبحر الأحمر، يشهدان حالة من الهدوء والاستقرار.

وتسود رياح شمالية غربية معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين (1,5: 1) متر.

درجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022