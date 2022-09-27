الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى يعتزم قضاء فترة عزل كورونا بديوان المستشارية

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، قضاء فترة عزل كورونا بالكامل داخل ديوان المستشارية.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يعيش في العادة في مدينة بوتسدام، إن الشقة الصغيرة في ديوان المستشارية "مناسبة حتى أتمكن من متابعة عملي من هناك بشكل جيد"، وأضاف: لديّ هناك كل ما أحتاج إليه.

وقال شولتس إن مئات آلاف المواطنين دخلوا في حجر أو عزل خلال فترة العامين ونصف العام الماضية وأردف أنه لا ينبغي لهذا السبب إعطاء الأمر أهمية أكثر مما يستحق.

وصرح المستشار الألماني، بأنه يتناول عقار باكسلوفيد بناء على استشارة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم، وذكر أن حالته الصحية "جيدة للغاية في ظل هذه الظروف"، ورجح أن مسار العدوى يبدو خفيفًا.

وأجرى شولتس اختبارًا للكشف عن كورونا أمس الإثنين، وجاءت النتيجة إيجابية، وخضع للعزل في شقة المستشار في ديوان المستشارية وهو يعاني أعراضًا طفيفة لنزلة البرد.

مدينة ميونخ الألمانية كورونا عدوى كورون المستشار الألماني أولاف شولتس عقار باكسلوفيد

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