بعد وفاة «أميني».. 75 قتيلا في تظاهرات إيران

قُتل 75 في الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين إثر وفاة مهسا أميني في الاعتقال، كما أفادت منظمة حقوقية فيما تكثف دول غربية الضغط على الجمهورية الإسلامية لوقف العنف.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الثلاثاء أن نحو 60 قتلوا، بعدما كانت الحصيلة الرسمية الصادرة عن السلطات الايرانية لا تزال عند 41 قتيلا منذ السبت.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع مجددا ليل الاثنين كما الحال كل ليلة منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر إثر توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" بسبب مخالفة في وضع الحجاب.

وفي «سنندج» عاصمة محافظة كردستان في غرب إيران التي تتحدر منها أميني، صعدت نساء الى سقوف السيارات لتمزيق حجابهن أمام حشود كانت تصفق في مشاهد نشرتها منظمة «إيران هيومن رايتس» ومقرها في أوسلو لا تظهر وجودا للشرطة في المكان.