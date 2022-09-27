الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

68 قتيلًا حتى الآن.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب شمال بنغلاديش

رجال الإنقاذ
رجال الإنقاذ
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انتشل رجال الإنقاذ في بنغلادش، اليوم الثلاثاء، 17 جثة من أحد الأنهر بعد يومين على غرق مركب كان يقل حجاجًا هندوس شمال البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 68 قتيلًا فيما لا يزال عدد من الركاب مفقودين.

وغرق المركب الصغير الذي كان يعج بالنساء والأطفال بينما كان في طريقه إلى أحد المعابد الهندوسية الأحد، فيما راقب العديد من الأشخاص الذين كانوا على ضفتي النهر المشهد وهم بحالة من الذعر و22 من الضحايا هم أطفال، وفق ما أعلنته السلطات. 

وأظهرت مشاهد مصورة أن بعضهم لا يتجاوز الأربع سنوات والكارثة التي وقعت قرب قرية بودا الشمالية النائية هي الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في هذه الدولة التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب الى نقص صيانة المراكب والحمولات الزائدة.

وقال قائد شرطة بودا سوجاي كومار روي الثلاثاء إن رجال الإطفاء وغواصين تابعين للبحرية انتشلوا أكثر من 12 جثة من مجرى نهر كاروتوا حيث غرق المركب.

ووفق الشرطة، فإن المركب كان يقل نحو 90 شخصًا من بينهم نحو 50 حاجا إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون عدة من أجل حضور مهرجان كبير، ولا يزال عدد قليل من الأشخاص مفقودين، بحسب قائد الشرطة.

وكشفت الشرطة أن 30 من الضحايا على الأقل من نساء. وأعلن تعليق عمليات البحث واستئنافها الأربعاء.

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