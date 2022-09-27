حجز 12 «دليفري» بتهمة التشاجر في النزهة

أمرت نيابة النزهة بحجز 12 عامل دليفري على خلفية تشاجرهم بسبب خلافات حول ركن الدراجات النارية المستخدمة في أعمال توصيل الطلبات أمام مكتب لتوصيل الطعام عبر الإنترنت لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة أمام (أحد مكاتب توصيل الطعام عبر شبكة الإنترنت) الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (6 أشخاص “أحدهم مصاب بكدمات وجروح بالوجه”- مقيمون بنطاق محافظة بني سويف ) وطرف ثان (6 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) جميعهم مناديب توصيل للمكتب المشار إليه "دليفري" وذلك بسبب خلافات حول ركن الدراجات النارية المستخدمة في أعمال توصيل الطلبات أمام المكتب المشار إليه، تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم البعض بالضرب مما نتج عنه إصابة أحدهم المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.