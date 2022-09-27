الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد من 5 لـ10 سنوات لمتهمى سرقة سيارة بالإسكندرية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية خمسة متهمين بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالفتاح محمد العكاوي والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بسرقة سيارة محملة بكميات من الأسمدة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان عن أنه حال سير المجني عليه "م. ج. أ" سائق بالسيارة النقل الثقيل قيادته بالطريق العام طلب منهم المتهم الأول توصيله في طريقه إلا أنه فوجئ بباقي المتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجهه، واستولوا على السيارة والأسمدة المملوكة لشركة الأسمدة، وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، وقاموا بإنزاله من السيارة، وعصب عينه وتقييده واحتجازه حتى الانتهاء من سرقة الأسمدة.

محكمة جنايات الإسكندرية المستشار إيهاب محمود إسماعيل بسرقة سيارة الأسمدة قسم شرطة المنتزة

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