الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع عامل إثر اصطدامه بسيارة ملاكي بالسادس من أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى جهات التحقيق بالسادس من  أكتوبر تحقيقاتها في مصرع عامل إثر اصطدام سيارة ملاكي به بأحد الشوارع في المدينة، كما طلبت التحريات بشأن الواقعة.

 كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري في أحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي تقودها فتاة دهست عامل مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 وتمكن رجال المباحث من ضبط الفتاة والتحفظ على السيارة، واقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

أكتوبر تحقيقات مصرع عامل سيارة ملاكي التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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