الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميلوني» تتعهد بإعادة الهيبة والكبرياء لإيطاليا بعد فوزها في الانتخابات

ميلوني
ميلوني
ads

قالت زعيمة حزب "فراتيلّي دي إيطاليا"(إخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني، التي ستصبح أول زعيم يميني لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية اليوم الاثنين، إنها ترغب في "تعزيز ما يمكنه توحيد" صفوف المواطنين في إيطاليا، وليس ما يفرقهم، وذلك بعد فوز ائتلاف يمين الوسط الذي تقوده في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس.


وغردت ميلوني عبر موقع تويتر: "الإيطاليون عهدوا إلينا بمهمة كبيرة. واجبنا الآن ألا نخذلهم، وأن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة الهيبة والكبرياء لأمتنا".


ومن المقرر أن تقود ميلوني ائتلافا يمينيا إلى السلطة، في ظل حصول حزبها "إخوة إيطاليا" على ما يقدر بنحو 26% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس.


وستكون ميلوني أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، إذا وافق حزبها على تشكيل ائتلاف حاكم مع شريكيه: حزب "لا ليجا" (الرابطة) الذي حصل على 9% وحزب "فورتسا إيطاليا" بنسبة 8% تقريبا، اللذين خسرا تأييد الناخبين.


وغردت ميلوني عبر موقع تويتر في وقت سابق "صنعنا التاريخ اليوم". 

 

ولم يتمكن يسار الوسط الذي يقوده الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، وحركة خمس نجوم، وتحالف الوسط من إيقاف تقدم خصومهم.


وكتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الليبرالية اليومية، في صفحتها الأولى، اليوم الاثنين قائلة: "ميلوني تستحوذ على إيطاليا".


وحصلت ميلوني على التهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.


ومن المتوقع أن تحصل ميلوني على تفويض بتشكيل الحكومة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا خلال الأسبوعين المقبلين، ثم تبدأ بتشكيل الحكومة.


ولن تبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف إلا مع بدء عمل البرلمان الجديد في منتصف أكتوبر المقبل.


ويُتوقع أن تتخذ حكومة تقودها ميلوني، 45 عاما، إجراءات ضد المهاجرين عبر البحر المتوسط، وأن تعيد التفاوض بشأن شروط صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد19، كما وعدت ميلوني خلال الحملة الانتخابية بتخفيضات ضريبية.

فراتيل ي دي إيطاليا جورجيا ميلوني الحرب العالمية الثانية إيطاليا إخوة ايطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

مصرع وإصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين بالغربية

خبير اقتصادي يكشف التسلسل الزمني لتصدير الغاز منذ 2019

أمريكا: إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في شيكاغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟