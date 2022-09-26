الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

32 وفاة و1006 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 10 آلاف و6 إصابات جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و32 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و313 ألفًا و612 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 176 ألفًا و912 وفاة.

وذكرت أنه تماثل للشفاء 10 آلاف و828 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 مليونًا و709 ألفًا و268 حالات.

وأضافت أن إجمالي الفحوصات بلغ 245 مليونًا و996 ألفًا و37 فحصًا، بعدما تم إجراء 65 ألفًا و697 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إيطاليا، أمس الأحد، 18 ألفا و794 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و13 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 13 ألفًا و494 حالة تعافٍ.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 615 مليونا و90 ألفا و972 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و536 ألفا و966 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و56 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 685 ألفا و750 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و530 وفاة.

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