استعانت بنجل عمها وزوجته.. حبس سيدة بتهمة سرقة زوجها في الوراق

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة ونجل عمها وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهمامهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، من زوج المتهمة الأولى، في الوراق.

وتبين من التحقيقات أن العامل حرر محضرًا بسرقة مبالغ مالية من منزله، قبل أن يتبين من تحريات أجهزة الأمن أن زوجة المجني عليه هي المتهمة بارتكاب الواقعة.

وبمواجهتها اعترفت باتفاقها مع نجل عمها وزوجته على سرقة مبالغ مالية من زوجها، ووضعوا مخططًا لتنفيذه، حيث تقوم زوجة نجل عمها بتخديرها وعند عودة زوجها تدعي أن سيدة مجهولة دخلت المنزل وقامت بتخديرها، وسرقة المبالغ المالية الخاصة بزوجها من داخل منزلهم، وفرت هاربة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بالوراق، وبسؤال زوجته ذكرت أن سيدة قامت بتخديرها واستولت على المبلغ المالي.