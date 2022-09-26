7 مصابين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 7 مواطنين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي ودراجتين بخاريتين بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.