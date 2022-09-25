الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 14 مواطنًا من الموت في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الصحراوي الغربى، أمام صوامع قصر الباسل.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطنًا، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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