الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بالمركزي الأمريكي: بإمكان البنك تجنب «الألم العميق» للتضخم

المركزي الأمريكي
المركزي الأمريكي
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قال رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا اليوم الأحد إنه لا يزال يعتقد بأن بإمكان البنك ترويض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرا لاستمرار "القوة الدافعة" للاقتصاد.
وأضاف بوستيك لشبكة (سي.بي.إس) "إذا نظرت إلى التاريخ... فهناك فرصة جيدة حقا لأن فقدان الوظائف إذا حدث سيكون (بمعدل) أقل" مما كان يحدث في حالات التباطؤ السابقة.
وفيما يتعلق بخطط البنك المركزي لمواصلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى إبطاء الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات بما يتماشى مع العرض وخفض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، قال بوستيك "التضخم مرتفع. إنه مرتفع جدا. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لخفضه".
وأشار إلى النمو القوي المستمر في الوظائف وفقا لجداول الأجور، قال بوستيك إن هناك "قوة دافعة كبيرة... لدى الاقتصاد بعض القدرة على استيعاب إجراءاتنا والتباطؤ بطريقة منظمة نسبيا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تباطؤ.. سنبذل قصارى جهدنا في البنك المركزي لتجنب الألم العميق جدا".
وكان المركزي الأمريكي وافق يوم الأربعاء المقبل على الزيادة الثالثة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي البنك المركزي الأمريكي البنك ترويض التضخم دون خسائر كبيرة الأسهم الأوروبية

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