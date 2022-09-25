العاصفة الاستوائية إيان قد تشتد وتتحول لإعصار مع تحركها شمالا نحو كوبا

حذر خبراء اليوم الأحد من أن قوة العاصفة الاستوائية إيان قد تشتد بشكل كبير على مسار يبدو أنه سيهدد غرب كوبا في وقت مبكر من هذا الأسبوع قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من بانهاندل في فلوريدا من الخميس إلى الجمعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم إن إيان، التي تبلغ سرعتها 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة ، كانت على بعد حوالي 320 ميلا جنوب شرق جزيرة جراند كايمان وتتحرك شمال غرب البلاد. ومن المحتمل أن تتحول العاصفة إلى إعصار رئيسي من الفئة 3 على الأقل عندما تقترب من كوبا.

وكتب براد راينهارت ، أخصائي الأعاصير في المركز ، في توقعاته "من المتوقع أن يبدأ التعزيز السريع في وقت لاحق اليوم"، مضيفا: "من المتوقع أن يصبح إيان إعصارا في وقت لاحق اليوم أو الليلة ويصل إلى قوة إعصار كبيرة بحلول وقت متأخر من ليلة الاثنين أو يوم الاثنين"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومع تفاقم الوضع بالنسبة لبانهاندل في فلوريدا، فإنه يتحسن بالنسبة للجزء الجنوبي من الولاية والمدن الواقعة على ساحلها الغربي.

وقد يتسبب مسار العاصفة في تأخير السفر، حيث تحذر بعض شركات الطيران من إمكانية إلغاء رحلات العملاء مع تحرك العاصفة عبر خليج المكسيك إلى جنوب الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية ودعا السكان للاستعداد.

وبالإضافة إلى رياحها، يمكن أن تجلب إيان الأمطار عبر غرب كوبا وتدفع ما يصل إلى 14 قدما من الماء إلى الشاطئ، كما يمكن أن تصل أمطار إلى فلوريدا مع تحرك العاصفة شمالا أمام اليابسة.