الأحد 25 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إلغاء الرحلات الجوية مع وصول العاصفة هيرمين إلى جزر الكناري الإسبانية

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
ads

قالت شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات إن الرحلات الجوية أُلغيت في أنحاء جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، مع وصول العاصفة هيرمين من فوق المحيط الأطلسي مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مقصد العطلات الشهير.
وأُلغيت 141 رحلة بحلول عصر اليوم في أنحاء الكثير من الجزر من بينها 62 رحلة من مطار تينيريفي نورث و23 من لا بالما و20 من إلهيرو وثماني من لانزاروتي وأربع من لا جوميرا.
وأغرقت الأمطار الغزيرة الشوارع كما أغلقت بعض منها الأشجار التي أسقطتها الرياح.
وأصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية (إيميت) تحذيرا أحمر خاصا بالطقس بالنسبة لجزر جران كناريا ولا بالما وإلهيرو من منتصف النهار إلى منتصف الليل اليوم الأحد.
وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس غدا الاثنين في إجراء احترازي.
وقال حاكم المنطقة أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى أقرب مسافة من الجزر بين الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد والحادية عشرة صباح غد الاثنين.
وكان من المتوقع أن تضرب هيرمين جزر الكناري باعتبارها عاصفة مدارية لكن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير خفض درجتها إلى منخفض جوي مداري. 
وقال المركز إنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة غدا الاثنين. 

شركة أينا الإسبانية الرحلات الجوية جزر الكناري جزر الكناري الإسبانية المحيط الأطلسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حملة أخلاقنا

الأكثر قراءة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات في منزلها بقرية كمشيش بالمنوفية

بدء عزاء زوجة طارق شوقى فى مسجد المشير (صور)

انطلاق مبادرة تدريب أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس النظامية

تشكيل الزمالك.. نيمار وزيزو يقودان المارد الأبيض أمام إيليكت التشادي بدوري الأبطال

أسعار الأرز المصري اليوم 25- 9- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

جمال-أسعد

شنودة وسيد.. والمتاجرة بالطائفية

حسين دعسة

خطاب رئيس يترنح بالعنجهية ويقود صهيونية لا تحترم السلام

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم الجامعى والحوار الوطنى

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟

وزير الدفاع الإسرائيلى: عودة نتنياهو ستدفع تل أبيب نحو حافة الهاوية

إصابة إسرائيلى فى عملية طعن داخل ديمونا