إلغاء الرحلات الجوية مع وصول العاصفة هيرمين إلى جزر الكناري الإسبانية

قالت شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات إن الرحلات الجوية أُلغيت في أنحاء جزر الكناري الإسبانية، اليوم الأحد، مع وصول العاصفة هيرمين من فوق المحيط الأطلسي مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مقصد العطلات الشهير.

وأُلغيت 141 رحلة بحلول عصر اليوم في أنحاء الكثير من الجزر من بينها 62 رحلة من مطار تينيريفي نورث و23 من لا بالما و20 من إلهيرو وثماني من لانزاروتي وأربع من لا جوميرا.

وأغرقت الأمطار الغزيرة الشوارع كما أغلقت بعض منها الأشجار التي أسقطتها الرياح.

وأصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية (إيميت) تحذيرا أحمر خاصا بالطقس بالنسبة لجزر جران كناريا ولا بالما وإلهيرو من منتصف النهار إلى منتصف الليل اليوم الأحد.

وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس غدا الاثنين في إجراء احترازي.

وقال حاكم المنطقة أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى أقرب مسافة من الجزر بين الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد والحادية عشرة صباح غد الاثنين.

وكان من المتوقع أن تضرب هيرمين جزر الكناري باعتبارها عاصفة مدارية لكن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير خفض درجتها إلى منخفض جوي مداري.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة غدا الاثنين.