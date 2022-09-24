السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة أمريكية تحقق فى تورط «سامسونج» بانتهاك براءات اختراع

سامسونج
سامسونج
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فتحت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، تحقيقًا في التورط المزعوم لشركة "سامسونج" في انتهاك براءات الاختراع بشأن شاشات العرض الإلكترونية الخارجية.

وبدأ التحقيق الرسمي بعد شكوى قدمتها في يوم 19 أغسطس شركة "موارد التصنيع الدولية Manufacturing Resources International"، وهي شركة مُصنِّعة لشاشات الكريستال السائل الرقمية الخارجية وشبه الخارجية ومقرها "أتلانتا"، والتي زعمت أن شركة "سامسونج" انتهكت براءات اختراعها.

وتتعلق براءات الاختراع بأنظمة التبريد للشاشات الإلكترونية المستخدمة في الأكشاك الخارجية، وفقًا لإشعار نشرته اللجنة الأمريكية.

وادعت الشركة أن منتجات "سامسونج" والشركات التابعة لها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها.

وطالبت الشركة الأمريكية لجنة التجارة الدولية بعد التحقيقات "بإصدار أمر استبعاد محدود وأمر وقف وكف ضد سامسونج"، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.

جدير بالذكر أن "سامسونج" قامت بتوسيع أعمال اللافتات الرقمية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، كما انضمت إلى الجهود على مدار عدة سنوات لترقية ملعب البيسبول لفريق "نيويورك ميتس" كشريك في حلول الشاشات والتكنولوجيا.

كذلك شاركت الشركة في توفير حلول تقنية لـ "هوليوود بارك" في كاليفورنيا، حيث يقع ملعب "سوفي"، والذي يتم تطويره حاليًا ليصبح منطقة ترفيهية وتجارية ضخمة.

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