دونيتسك تعلن نسبة المشاركة فى الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في دونيتسك أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجمهورية بلغت نحو أربعة وعشرين في المئة مع انتهاء اليوم الأول من عمليات الاقتراع حول الانضمام إلى روسيا.

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في دونيتسك أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بالجمهورية بلغت نحو أربعة وعشرين في المئة مع انتهاء اليوم الأول من عمليات الاقتراع حول الانضمام إلى روسيا.

حيث قامت اللجان الانتخابية بالتنقل بين الأحياء السكنية لمدن الجمهورية لجمع أصوات المقترعين وذلك منعا للاكتظاظ، ما يؤمن حماية المدنيين من أي هجوم أوكراني محتمل.