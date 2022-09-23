جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة قتيل في أحد الترع بالبحيرة

تجري مباحث البحيرة، جهودًا مكبرة، لكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطعنات نافذة بالرقبة، ملقاة بأحد المصارف الزراعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف هوية الشاب المتوفي وملابسات الحادث، وتحديد وضبط المتهمين في هذه الجريمة البشعة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من مأمور شرطة دمنهور.

وبالفحص، تبيَّن عثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بها عدة طعنات في الرقبة، بالقرب من مجمع كليات جامعة دمنهور بمنطقة الأبعادية.

وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.