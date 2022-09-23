الجمعة 23 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى يوجه بتشديد الرقابة على شواطئ لبنان لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ميقاتي
ميقاتي
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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، بتشديد مراقبة شواطئ البلاد بعد غرق زورق لبناني قبالة ساحل طرطوس السورية.

وتابع ميقاتي، اليوم الجمعة، التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الأشخاص في رحلة هجرة غير شرعية قبالة ساحل طرطوس السوري، بعدما انطلقت من السواحل اللبنانية، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأجرى ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، ووجَّه بتشديد مراقبة الشواطئ اللبنانية لمكافحة رحلات الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ اللبنانية، وتوقيف الضالعين في تنظيمها.

كما أجرى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل، وكلّفه بالتنسيق مع السلطات السورية في موضوع الضحايا اللبنانيين الذين كانوا على متن الزورق، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي غرق زورق لبناني طورطوس السورية الساحل السوري

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