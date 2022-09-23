الجمعة 23 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالفيوم

حادث مرور
حادث مرور
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شهد طريق القاهرة أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي حيث لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط أمام دخلة وادي الريان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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