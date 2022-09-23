الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة ألمانيا تسعى لتنسيق أوروبي للتعامل مع الروسيين الرافضين للانضمام للحرب

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية
ads

تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لتنسيق أوروبي مشترك خلال الأسابيع المقبلة للتعامل مع الرافضين للانضمام للحرب من الروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية «شتيفن هيبشترايت» اليوم، في برلين إن محاولة العديد من الرجال الروس التهرب من الخدمة العسكرية في أوكرانيا بعد إعلان التعبئة الجزئية يوم الأربعاء الماضي تعتبر «علامة جيدة»، موضحا أن الأمر يتعلق الآن بإيجاد "حل قابل للتطبيق" مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكر المتحدث أنه في هذه الحالة الخاصة، لا يكفي مجرد الإشارة إلى أن أي شخص من هؤلاء يتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي يمكنه التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وأكد «هيبشترايت» أنه سيُجرى التحقق من دوافع كل حالة على حدة قبل قبوله، لأنه يجب التأكد من أن الشخص الذي سيُجرى قبوله ليس شخصا ينتقل إلى أوروبا بتكليف من سلطة الدولة الروسية.

وحتى الآن لا توجد في ألمانيا أو على مستوى الاتحاد الأوروبي خطط لبرنامج استقبال خاص أو ما يسمى بالتأشيرات الإنسانية للروس الرافضين للتجنيد العسكري. 

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، استقبلت ألمانيا حتى الآن 438 شخصا من روسيا من خلال برنامج مصمم لتوفير الحماية للمعارضين والصحفيين والعلماء المعرضين للخطر بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماكسيميليان كال، إن آلية اتخاذ القرارات لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين المتعلقة بطالبي اللجوء من روسيا قد تغيرت بالفعل في نيسان/أبريل بطريقة تجعل "رفض الانضمام للخدمة العسكرية سببا لطلب الحماية في العادة".

الحكومة الألمانية الرجال الروس الخدمة العسكرية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

«المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

العثور على جثة غريق بأسيوط يشتبه أنه أحد ضحايا تعطل «معدية» القوصية

ننشر أول صورة لـ«مريم» ضحية البيتش باجى فى بورسعيد

المشاط تلتقي وزير خارجية مولدوفا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيليين اثنين في حادث بجورجيا

لابيد يصل إسرائيل بعد مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين