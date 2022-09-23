الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 36 قتيلًا

شرطة الأخلاق
شرطة الأخلاق
ads

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران والمواجهات التي تخللتها منذ أسبوع إلى 36، وفق منظمة غير حكومية، وذلك بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران، ثم دخلت في غيبوبة قبل أن تتوفى في ظروف لم تتضح.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تحدثت الخميس، عن 17 قتيلًا بينهم عناصر أمن.

وأورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ من نيويورك مقرًا، أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 36، مشيرًا إلى تواصل الاحتجاجات في مدن عدة.

وكانت منظمة "إيران هيومن رايتس" غير الحكومية المعارضة التي تتخذ من أوسلو مقرًا أفادت الخميس عن مقتل 31 شخصًا.

وأثار موت "مهسا أميني"، البالغة 22 عامًا، إدانات شديدة في عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية الدولية التي انتقدت أيضًا قمع التظاهرات الاحتجاجية التي رفعت فيها هتافات تطالب بالحرية وسقوط النظام.

وكانت الشابة الإيرانية أوقفت بسبب ارتدائها "لباسًا غير محتشم"، وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وقالت إنها فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأحرق المتظاهرون آليات للشرطة وألقوا جارة باتجاهها، وفق أشرطة فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطين.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأوقفت عددًا من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام إيرانية، وبين أشرطة الفيديو المتداولة، إقدام متظاهرين، على تشويه أو إحراق صور للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في تصرفات نادرًا ما تسجّل في إيران.

ودعت منظمة حكومية الجمعة إلى تظاهرات مؤيدة لوضع الحجاب في كل أنحاء إيران، بينما شبكة الإنترنت شبه مقطوعة بالكامل عن البلاد.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإيراني في بيان اليوم الجمعة إنه "سيتصدى للأعداء" لضمان الأمن والسلام في البلاد وذلك مع تصاعد الاحتجاجات.

إيران شرطة الأخلاق في طهران طهران نيويورك المنظمات غير الحكومية الدولية متظاهرين وقوات الأمن الغاز المسيل للدموع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

رحلة الموت.. قصة «مريم» ضحية لعبة السيارات المتصادمة فى منتجع بورتوسعيد

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

مدينة بدر: 530 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروع محطة رفع المياه

رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟